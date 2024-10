È Santi il nuovo allenatore del Baiso/Secchia

Il Baiso/Secchia, in Promozione, ha un nuovo allenatore: è Marco Santi, ex Fiorano e Polinago tra le altre.

Il neo mister degli appenninici prende il posto di Roberto Consoli (separazione consensuale).

Con Santi arriva a Baiso anche il suo storico vice Davide Bortolotti: insieme, lo scorso anno, furono artefici al Fiorano di una salvezza miracolosa. Ieri sera per i due si è svolto il primo allenamento a Baiso: con loro anche gli altri profili (che sono presenti da inizio stagione) del confermato staff tecnico, che comprende i collaboratori Lorenzo Barozzi, Giacomo Bondioli e Tiziano Montecchi, il preparatore dei portieri Roberto Giannotti, il preparatore atletico Luca Bursi, e il fisioterapista Leonardo Debbia. Il Baiso/Secchia milita nel girone B di Promozione. Nelle prime cinque giornate ha raccolto due punti, frutto di due pareggi e tre sconfitte, con tre gol fatti e undici concessi. In Coppa Promozione, invece, ha chiuso il "girone 8" all’ultimo posto con 1 punto, frutto di un pareggio e due sconfitte, venendo eliminato. Domenica mister Santi terrà il battesimo con la nuova squadra: il Baiso ha grande voglia di centrare il primo successo per risalire la classifica, e ci proverà sul campo dei modenesi del Pgs Smile, che hanno 5 punti frutto di un successo, due pari e due kappaò. Sarà la prima di due trasferte consecutive, visto che nel turno dopo i canarini andranno sul campo di un’altra modenese, lo United Carpi (ha 4 punti, con quattro pari e una sconfitta).