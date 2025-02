È scomparsa Cristina Castagnetti. Nota commerciante, aveva 55 anni

Ancora un grave lutto per la comunità di Bagnolo. A soli 55 anni di età è stata vinta da una malattia Cristina Castagnetti. Era una donna molto conosciuta per la sua attività nel settore del commercio. In passato aveva gestito una profumeria nel centro storico bagnolese. Negli ultimi anni era stata responsabile di negozio per la Stroili Oro: prima al centro commerciale Ligabue di Gualtieri, poi al centro commerciale I Petali di Reggio. Da tempo combatteva contro la malattia, affrontata con grande coraggio, tenacia e determinazione. "Ha affrontato le difficoltà con grande dignità, sempre sperando di poter vincere questa battaglia. Era una donna dolcissima, con un sorriso per tutti, dai modi gentili e garbati", raccontano alcune amiche, affrante dal dolore. I funerali, affidati all’agenzia Turcato, si svolgono oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo, per poi proseguire per il cimitero del paese. Cristina lascia la madre Anna, la figlia Valentina, zii, nipoti, altri parenti e numerosi amici. La camera ardente è allestita all’obitorio del Santa Maria Nuova di Reggio.