È scomparso Attilio Zagni . Vezzano piange l’odontotecnico

Grande cordoglio a Vezzano sul Crostolo ha suscitato la scomparsa di Attilio Zagni.

Da tanti anni lavorava come odontotecnico a Vezzano ed era molto noto per la sua attività.

Zagni si è spento nella giornata di martedì all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio a causa di una grave malattia. Attilio Zagni si è spento all’età di 69 anni. Zagni era conosciuto a Vezzano e in tutto il comune. La notizia della sua morte ieri si è rapidamente diffusa a Vezzano, suscitando subito profondo dolore e commozione tra i numerosi conoscenti. In tanti oggi prenderanno parte alle esequie, previste in parrocchia. La camera ardente, per l’estremo addio al 69enne, è stata allestita alla Croce Verde. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 15.30 dalla casa funeraria della Croce Verde a Reggio per raggiungere successivamente la chiesa parrocchiale di Vezzano sul Crostolo dove sarà celebrata la Messa funebre. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata nel vicino cimitero. La casa funeraria sarà aperta per le visite anche oggi dalle otto di questa mattina. La famiglia del 69enne ha chiesto non fiori, ma eventuali offerte a favore del Core reparto di onco-ematologia di Reggio attraverso l’iban IT34Y0306902477100000046052. Un gesto, quello di sostenere il Core tramite donazioni, certamente molto importante e lodevole. Il Core è il centro oncologico ed ematologico di Reggio, un luogo di assistenza e ricerca di alta specialità dedicato alla diagnosi e alla terapia dei tumori, ma anche una struttura progettata per la migliore presa in carico globale del paziente. Attilio Zagni lascia la moglie Loredana, i figli Federica e Gabriele, il genero Guido, il nipote, la sorella Susanna, le cognate, il cognato e gli altri parenti. La famiglia del 69enne ha ringraziato anticipatamente quanti parteciperanno oggi pomeriggio alla cerimonia funebre. Zagni avrebbe compiuto 70 anni tra alcune settimane, il prossimo 14 ottobre.

m.b.