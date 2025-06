È scomparso. Romeo Delmonte, maestro del buon gusto

È stato maestro di eleganza e buon gusto, e grazie alle sue qualità ha per decenni vestito con classe gli uomini bibbianesi. Poi, quando è tramontata l’era della sartoria artigianale, ha appeso metro e forbici al muro continuando a vendere abbigliamento confezionato dell’atelier trasformato in negozio. Ieri mattina si è spento a 81 anni il sarto Romeo Delmonte: in tanti ne ricordano l’indole garbata, la gentilezza e l’intelligenza dei consigli che dava ai clienti. Professionista discreto, ha saputo adattarsi ai tempi senza mai rinunciare alla qualità. Il suo sorriso e il suo modo pacato restano impressi nella memoria di chi lo ha conosciuto. I suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bibbiano, dove sarà celebrata la santa messa. La comunità bibbianese si stringe alla famiglia: la moglie Giuseppina, Mirella e Rossella, il cognato Roberto e il nipote Alessandro. Romeo aveva appreso sin da piccolo i segreti del taglio e del cucito dal padre Paride, portandone avanti il laboratorio. In centinaia sono passati dal suo negozio, che era situato in via Giovanni Battista Venturi 81, al fianco all’attuale ortofrutta Rans. Le vetrine ora sono vuote, ma il ricordo di Romeo resta.

f. c.