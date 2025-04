È sempre più Bertimania. Nuovo disco con Mezzosangue

La #bertimania prende sempre più quota. Insomma, tutti pazzi per Orietta. Un tempo, emblema del Belcanto e della melodia all’italiana. Oggi, sempre più trasversale e nel cuore delle nuove generazioni. Dopo l’infatuazione di Fedez e Achille Lauro (il brano “Mille” è stato un successo), sono arrivati Rovazzi (“La discoteca italiana”), Manuelito (“Luna piena”) e perfino il mitico Fiorello (“Una vespa in due”). Da oggi, l’Orietta nazionale è nella playlist dei rapper più seguiti e originali. Come Mezzosangue, al secolo Luca Ferrazzi, classe 1991, star del web e dei circuiti underground. È famoso per i suoi testi originali, visionari e per apparire in scena con il volto sempre coperto da un passamontagna. Un tam tam sui social che va avanti da qualche giorno, intreccia il suo mondo musicale con quello dell’usignolo della musica italiana. Nel suo nuovo disco dal titolo “Viscerale” (Columbia record , Sony Music) nel brano “Valzer” (con il collega Nayt) “rappa” sul brano della cantante di Cavriago “Non ti lascerò”, tratto da un suo 33giri del 1989, intitolato “Io come donna”. Rap e hip hop che s’intrecciano con la melodia di Orietta. E mentre Berti sta preparando il nuovo disco per i 60 anni di carriera, il rapper Mezzosangue, annuncia attraverso i suoi social che affronterà i palchi dei principali club italiani. "Amo molto i giovani e collaboro volentieri con loro. Sono pieni di energia, di creatività e mi danno stimoli nuovi", ha sempre dichiarato la cantante.