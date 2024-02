È senza assicurazione, maxi multa

Una maxi multa da oltre tremila euro e veicolo sequestrato. È quanto comminato ad un cittadino originario del napoletano e residente a Bibbiano, fermato durante un posto di controllo una pattuglia della polizia locale del distretto di Scandiano a bordo della sua Opel Insigna risultata essere priva di copertura assicurativa e con la revisione scaduta. Il conducente inizialmente esibiva targa di prova presente a bordo del veicolo. La targa di prova risultava però intestata a soggetto terzo e da controlli effettuati l’autorizzazione alla circolazione risultava scaduta a dicembre. Inoltre, la Centrale Operativa segnalava che sul mezzo gravava un fermo fiscale e che quindi, non poteva circolare. Inoltre è emerso che l’uomo fosse un pluripregiudicato con un divieto di dimora in un comune della bassa reggiana oltre anche un avviso orale del Questore non ancora notificato.