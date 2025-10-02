È stato disposto il carcere: "Un uomo allo sbando. Cercava soldi per l’alcol"

Un uomo che era "allo sbando". Così viene descritto Said Saraa, 37enne di origine marocchina, nel provvedimento del Riesame di Bologna che ha disposto la custodia cautelare in carcere, in accoglimento del ricorso della Procura, contrariamente a quanto chiesto dalla difesa e deciso in prima battuta dal giudice per le indagini preliminari di Reggio.

"Il profilo che emerge dagli atti è quello di un uomo che, dopo aver perso il lavoro, nel 2012", cioè quando fu ucciso il 78enne Aldo Silingardi, "cercava con ogni mezzo di procurarsi denaro per comprare alcol".

Secondo il tribunale della Libertà – presidente Renato Poschi, giudici Silvia Monari (estensore) e Valentina Fabiani –, a oggi "sono ancora presenti quei fattori criminogeni che lo indussero a entrare nella casa dell’anziano, per sottrargli pochi soldi e infierire brutalmente su di lui, verosimilmente perché alterato dallo stato di ubriachezza".

I PRECEDENTI

L’11 aprile 2019 commise violenza privata ai danni della madre, venendo condannato a 6 mesi di reclusione. Poi, il 10 dicembre 2021, i fratelli e la mamma chiamarono le forze dell’ordine perché lui, ubriaco, afferrò un coltello e li minacciò per avere denaro, raccontando nella denuncia che queste condotte duravano dal 2019. Saraa era in cura al Sert dal novembre 2019 e non aveva mai superato la dipendenza dall’alcol. Dal settembre al dicembre 2021 lui aveva commesso estorsione continuata alla madre e ai familiari conviventi perché cercava denaro per poter comprarsi l’alcol; fu condannato a 2 anni e assolto dall’accusa di maltrattamenti. In questo filone fu sottoposto all’allontanamento da casa nel dicembre 2021. Il 9 febbraio 2022 fu arrestato perché si era avvicinato all’abitazione della mamma, in stato di ebbrezza, e per aver cercato di entrare per chiedere soldi, fatto per il quale fu denunciato e condannato poi in via definitiva. La misura cautelare per il procedimento principale fu poi aggravata nel carcere, dove rimase dal 12 febbraio 2022 al 29 settembre 2023. Uscì dal penitenziario il 10 ottobre 2023 e per lui scattò la sorveglianza speciale dal tribunale di Bologna, con scadenza tra pochi giorni, cioè il 9 ottobre 2025.

IL RIESAME

Nel motivare la decisione di custodia in carcere, che non è ancora definitiva, i giudici di Bologna scrivono che Saraa "dal 2012 a oggi ha tenuto una condotta di vita tutt’altro che improntata alla normalità. Non ha mai lavorato, ha continuato ad abusare di alcol, ha usato violenza e minacce verso i suoi parenti al punto che loro stessi lo hanno definitivamente allontanato". Ha anche riportato la testimonianza di un uomo di Carpi a cui lui aveva chiesto soldi e che lo descriveva violento in caso di ubriachezza.

La scena del delitto viene descritta come inquinata dal passaggio di tante persone; il Riesame non esclude che le scarpe possano essere state indossate da persona estranea al delitto, che la marca fosse quella e che l’indagato possa averle indossate. Secondo i carabinieri, una finestra del salotto risultava aperta e con un vetro rotto, anche se forse infranto prima del fatto; quindi l’autore potrebbe essere entrato da lì aprendo la maniglia. Si elencano poi le tre condanne definitive per reati contro la persona "indicative di mancanza di autocontrollo", e il lungo periodo trascorso (dal febbraio 2022 al settembre 2023) "privato di libertà per non aver rispettato l’allontanamento dalla casa familiare". Pesa anche il giudizio legato alla sorveglianza speciale. Pure il fatto che oggi sia ospite di una comunità terapeutica per i problemi di alcolismo che risultano da quindici anni è ritenuto "non tranquillizzante". I giudici di Bologna scrivono che "contrariamente a quanto sostenuto dal gip, non ci sono elementi favorevoli per vincere la presunzione di pericolosità dell’uomo. La misura cautelare non è stata neppure proposta, evidentemente per indisponibilità della comunità".

Alessandra Codeluppi