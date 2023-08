È stato fatto esplodere l’ordigno trovato sul Po

E’ stata fatta brillare ieri mattina la bomba a mano che nei giorni scorsi era stata rinvenuta sulla spiaggia del Po, al confine tra Guastalla e Dosolo di Mantova, costringendo le autorità, per motivi di sicurezza, a transennare l’area solitamente molto frequentata nel periodo ferragostano. Ieri alle 10,50 l’ordigno, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato fatto brillare dagli artificieri dell’Esercito, intervenuti con i carabinieri e la polizia locale Bassa Reggiana.

Il tratto di spiaggia in cui si è verificata l’operazione, pur trovandosi sul versante lombardo del fiume, è geograficamente di competenza reggiana, in territorio guastallese, secondo gli storici confini della zona. L’esplosione, avvenuta tra la sabbia, è stata seguita da decine di curiosi, che hanno assistito alle operazioni dal lido Po di Guastalla.

La bomba a mano è stata notata nei giorni scorsi da un passante e subito segnalata alle forze dell’ordine. L’area è stata transennata, con gli accessi pedonali e ciclabili verso la spiaggia chiusi con transenne, per motivi di sicurezza. Non sono mancati accessi di pescatori e curiosi, in molte occasioni allontanati dalla polizia locale.

Antonio Lecci