"È stato molto importante parlare di emozioni. Noi giovani vogliamo essere ascoltati e guidati"

La giornata contro il bullismo e cyberbullismo è il 7 di febbraio, ma questo tema deve essere affrontato tutti i giorni. Siamo stati davvero fortunati ad avere avuto la possibilità di riflettere insieme alla professoressa ed ex senatrice Vanna Iori, da sempre impegnata nell’attività educativa in vari ambiti sociali. L’incontro ci ha dato l’opportunità di confrontarci tutti insieme sulle emozioni e i sentimenti che coinvolgono noi adolescenti. È importante per noi parlare di emozioni, ma nello stesso tempo anche molto difficile aprirci soprattutto in un contesto pubblico, davanti a compagni e professori. Insieme a Vanna Iori abbiamo cercato di capire cosa significano alcune parole: rabbia, ansia, felicità, gioia. E come possa essere possibile provare queste emozioni nel modo corretto, senza distorcerne il vero significato. È emerso soprattutto il desiderio da parte dei ragazzi di essere ascoltati, compresi e accompagnati in questa fase della vita di grandi cambiamenti. Abbiamo colto che per crescere in modo responsabile e consapevole è necessario che ci sia una comunità educante intorno a noi. L’educazione proviene non solo dalla famiglia ma anche dalla scuola, dalle associazioni sportive e dalle comunità ricreative che accolgono tutti noi. E queste fra loro devono essere collaborative, perseguendo uno scopo comune. Dispiace apprendere che le parole più utilizzate dagli adolescenti non siano volte a pensieri positivi, ma più spesso di chiusura. Ciò che è emerso di più da parte dei ragazzi è il desiderio di essere accettati dagli amici. Si è parlato di gravi casi recenti di cronaca nazionale, ma la nostra ospite ci ha condotti a ragionare su quali possano essere state le cause scatenanti di questi episodi. Ci farebbe piacere che l’adolescenza potesse essere vissuta al meglio, compresa dagli adulti che dovrebbero essere guide salde, innanzitutto esempi positivi da seguire, come la Iori che ha coinvolto la platea con la sua pacatezza e i suoi modi gentili.

Sara Muccio,

Alessandro Melli III E

Disegno di Daniela Corradini III E