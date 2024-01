"È stato terribile, ora voglio giustizia"

"È stata un’esperienza terribile. E sarebbe potuta andare anche peggio. Adesso mi interessa solo avere giustizia e poter lavorare nel mio locale in sicurezza e senza paura". Alessandro Zuccoli è il titolare del ristorante-enoteca ‘Bruno Parrucca’ in piazza Spallanzani: nella serata dell’11 gennaio la sua attività è stata devastata dal raid del 27enne Carmine Mungiguerra di Castellarano, che ha causato danni per 15mila euro. Il giovane, completamente ubriaco, ha seminato il panico tra i clienti, poi scappati. Zuccoli e il cuoco sono rimasti feriti (rispettivamente con prognosi di sette e di tre giorni). Per bloccare il 27enne i carabinieri si erano visti costretti a ricorrere all’uso della pistola taser; poi per lui era scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Durante la convalida, aveva espresso la volontà di andare al Sert per disintossicarsi e si era detto dispiaciuto; il giudice Sarah Iusto aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Lui è indagato anche per un altro danneggiamento in un locale di Pratissolo (fascicolo seguito dal pm Maria Rita Pantani) oltre a quello di Scandiano (titolare pm Isabella Chiesi). Davanti al giudice Iusto, ieri l’avvocato difensore Sibilla Lipari ha chiesto e ottenuto di riunire i due procedimenti, che ora saranno seguiti dal pm Pantani. In tribunale anche Zuccoli e il cuoco, che sono tutelati dall’avvocato Matteo Marchesini così come una cameriera. Il titolare ha affidato al legale che lo assiste la propria volontà: non quella di costituirsi parte civile ("Non interessa il risarcimento"), ma di avere giustizia: "Vogliamo essere simbolicamente presenti nel processo perché fatti di questo genere non accadano più".

Alessandra Codeluppi