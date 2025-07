È tempo di ’mercoledì da leoni’. Il centro si trasforma in una balera

È il ballo il protagonista del quarto appuntamento dei ’Mercoledì da Leoni’, stasera a Reggio, con il centro cittadino che si accoglie danze di ogni tipo che invadono piazze, strade e parchi. Mirko Casadei e la sua Popular Folk Orchestra dalle 21 portano in piazza Prampolini lo spettacolo ’Vai liscio!’, un vero e proprio inno alla tradizione romagnola, alla festa, al divertimento collettivo.

La piazza si trasforma in una gigantesca balera sotto le stelle. Ma il ballo sarà ovunque. In piazza della Vittoria si danza country con i Wild Angels, mentre corso Garibaldi si anima grazie ai Crazy Friends. Piazza Martiri del 7 Luglio si apre al tango, con il Barrio de Tango, e la danza contemporanea prende forma in piazza del Popol Giost grazie alla Compagnia del Nuovo Balletto Classico.

Al Parco del Popolo, corpo e natura si intrecciano nella magia della danza aerea con Eta Move, mentre piazza Fontanesi, con lo spettacolo Corpo Social, diventa il palcoscenico poetico della danza sotto i tigli.

La musica elettronica abiterà invece gli spazi della stazione storica di piazzale Marconi, dalle 20,30 alle 24, con Trnst by Microclub: suoni di passaggio, per un pubblico che attraversa e si lascia attraversare.

Alle 18 in piazza San Prospero appuntamento con Oscar Farinetti, imprenditore visionario e narratore dell’Italia che ama il cibo e la cultura, che presenta il suo nuovo libro ’Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano’.

Farinetti dialoga con il giornalista Saverio Migliari, in un evento che apre simbolicamente la serata con un messaggio potente: amore è preoccuparsi che lo stomaco dell’altro non sia vuoto. Prevista inoltre una visita guidata alla ’città segreta’, dalle 18,30 alle 20,30 (tel. 0522-451152 – iat@comune.re.it – www.reggioemiliawelcome.it).

Al Parco Innovazione delle Reggiane oggi alle 19,30, alle 21 e alle 22,15 tre repliche straordinarie di ’Santa’, un progetto di arte contemporanea, danza e narrazione, tappa del percorso promosso da Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto.

