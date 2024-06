È tempo di ‘Restate’!. In scena buona cultura e arte di stare insieme

Iniziative, spettacoli e laboratori: torna Restate, che da domani a domenica 29 settembre – con centinaia di appuntamenti per tutti gusti e tutte le età – animerà l’intera estate. Alla sua prima uscita in conferenza stampa, ieri il neo sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha presentato il programma della kermesse estiva, organizzata dal Comune insieme a Palazzo Magnani, in collaborazione con diverse istituzioni e associazioni culturali del territorio.

"Ho iniziato il mio mandato di sindaco – ha detto il primo cittadino – a stretto contatto con la cultura: domenica scorsa il prestigioso Premio Borciani e ora la presentazione dell’atteso e variegato cartellone di Restate. Sono due occasioni che mi fanno sentire fiero di quanto Reggio sia in grado di produrre in termini di proposte e attività culturali. Restate è un appuntamento caratteristico della nostra città, perché vede coinvolti non solo il centro storico ma anche i quartieri, non solo le istituzioni culturali ma anche le associazioni del territorio, il volontariato, la partecipazione civica. È questo un modo bellissimo per fare comunità e stare insieme".

Sollecitato dai giornalisti, il neo eletto sindaco ha poi dichiarato che ancora non è stato deciso chi sarà, all’interno della futura giunta, l’assessore alla Cultura. "Il cartellone di appuntamenti – ha detto la dirigente dei servizi culturali del Comune, Valentina Galloni – è in continuità con quanto fatto negli anni passati. Il Palazzo dei Musei e le biblioteche sono impegnati con mostre, visite guidate e la costante restituzione alla città dell’arte fotografica di Luigi Ghirri".

Presente anche Deanna Ferretti che ha invitato al concerto del Merulo Big Band (domani sera alle 21) ai Chiostri di San Pietro, con finalità benefiche a sostegno di CuraRE per il nuovo Mire - Maternità Infanzia Reggio Emilia.

Ai Chiostri di San Pietro I Teatri presentano tre date per l’ormai consueta rassegna estiva. Mentre il Festival Mundus propone a sua volta cinque concerti. Torna l’appuntamento con la Filarmonica Città del Tricolore, diretta eccezionalmente dal maestro Giuliano Moser insieme al maestro Stefano Tincani.

Ritorna inoltre il Festival dei pianisti italiani, a cura di Associazione Italian Classics. Il 26 luglio (21.30), infine, le parole della poetessa Alda Merini saranno il filo conduttore dello spettacolo ’Alda Merini. Il mare nella bottiglia’ di e con Francesco Lenzini e la regia di Ilaria Carmeli.

Piazza San Prospero il 17 luglio sarà la cornice di Fotofonia summer. Brava gente, con i concerti di Ensi e Nerone live e la partecipazione del collettivo Cult & Gfu x Wave.

Palazzo da Mosto ospita anche quest’anno la rassegna di poesia Vola Alta Parola. Lo Spazio Gerra si riconferma la casa estiva del jazz con il cartellone Un giro (non solo) di jazz. Cinema all’Arena Stalloni e in piazza Prampolini. E tanti gli eventi proposti dal Conservatorio Peri-Merulo. Così come moltissime le iniziative in quartieri e parchi, a Villa Levi, al Mauriziano.

Tutte le informazioni e l’intero programma sono consultabili su https://eventi.comune.re.it/restate2024/