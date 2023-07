È tempo di svago e notti bianche A Cadelbosco il duo rapper Slings

di Antonio Lecci

Tempo di "Notti" di divertimento nel Reggiano. Stasera a Cadelbosco Sopra torna la Notte Bianca con musica, artisti, balli, intrattenimento, auto e moto, per socializzare, stare insieme e animare le piazze e le vie del centro storico. In piazza XXV Aprile il concerto degli Slings (foto), duo rapper formato da Prince The Goat e Ibra The Boy, nato a Brescia nel 2016 e che in pochi anni ha scalato le classifiche fino al disco d’oro, tra video virali su Tik Tok e varie hit da ballare. Una serata, quella degli Slings, che prosegue con dj set fino a tarda notte. Ma non solo: il programma della "Notte" di Cadelbosco Sopra prevede pure spazi gastronomici, animazioni per bambini, eventi solidali con il Comitato genitori e la Pubblica assistenza locale, esibizioni di danza in piazza Lennon, esposizione di moto del Gruppo Harley in zona Gioiello, il piano bar in zona K2, rassegna delle Fiat 500. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cadelbosco Sopra con i commercianti e gli artigiani delle Vetrine del Fojonco.

A Scandiano, invece, stasera dalle 18 alla mezzanotte arriva "Notti magiche", tra shopping, mercatini, Food&Beverage, laboratori per bambini e grandi eventi. E dalle 21 la festa ufficiale del Marabù, con musica e gadget per tutti in collaborazione con Freestyle Bar, Food & Drink. Ampia anche la scelta per gli spettacoli per bambini con Mago Vittorio, i palloncini di Giampiero Sileoni, il Quizzone di Daniele, i laboratori di Marco Smiraglio. In corso Vallisneri, piazza Primo Maggio e via Trieste i banchi con crepes, bomboloni fritti, spiedini di pesce, tortelli, bevande varie e molte altre specialità gastronomiche.

Inoltre, a Castellarano si conclude il festival "Terre d’arte", con eventi legati tra loro dalla danza per scoprire la bellezza del borgo e i suoi spazi più suggestivi. In scena la compagnia Sosta Palmizi che alle 17 in piazza San Prospero propone "Meru" con Francesco Manenti e alle 19 "Animula" di e con Daria Menichetti. All’Aia del Mandorlo alle 17,45 e 19,45 lo spettacolo itinerante "Amigdala" di Sanpapié, che si immerge nelle vie del borgo invitando gli spettatori a condividere gli stessi spazi dei danzatori, accompagnati da musica, parole e suoni mediante cuffie silent-disco.