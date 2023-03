È Testi il candidato sindaco del Pd

Con il 75% delle indicazioni, è stato scelto Fabio Testi a ricoprire il ruolo di candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni comunali di metà maggio a Correggio. Testi, 49 anni, ingegnere ambientale, ha già esperienza amministrativa in quanto è stato assessore comunale negli ultimi due mandati a Correggio. Dunque, cominciano a delinearsi gli schieramenti in vista delle elezioni comunali, dopo che nei giorni scorsi la lista "Si può fare" ha presentato la candidatura di Giancarlo Setti, capogruppo di opposizione nel precedente mandato.

Il nome di Fabio Testi era quello che era emerso alla vigilia delle consultazioni interne al centrosinistra: proprio il nostro giornale, nei giorni scorsi, lo aveva indicato come probabile candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra. L’altra sera la scelta è stata formalizzata nel corso dell’incontro del direttivo del Pd di Correggio.

"Per quanto riguarda il profilo del candidato sindaco – spiega Marco Moscardini, segretario del Pd locale – le principali caratteristiche emerse sono state l’amore per la politica, la voglia di lavorare solo per il bene della propria comunità con impegno e dedizione, la conoscenza della realtà locale, la richiesta di un profilo autorevole e stimato, una persona che fosse riconosciuta anche dalle generazioni più giovani. L’aver raccolto circa il 75% delle indicazioni è un dato davvero molto significativo e importante, che non lascia dubbi: a Fabio sono riconosciute tante di queste caratteristiche e crediamo che rappresenti davvero un’ottima proposta per Correggio". La scelta del candidato sindaco arriva dopo una lunga serie di incontri che ha coinvolto sindacati, associazioni, organi elettivi del Pd locale, imprenditori, cittadini, anche attraverso tavoli tematici avviati per "elaborare idee per un programma condiviso".

Antonio Lecci