E tutti i dolci iniziarono a volare

"Pasticceri, io e mio fratello Roberto" è in scena alle 21 al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Protagonisti sono Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. La storia parla di due fratelli gemelli. Uno ha i baffi l’altro no, uno balbetta l’altro no, parla bello sciolto. Uno crede che la crema pasticcera sia delicata, meravigliosa e bionda come una donna, l’altro conosce la poesia, i poeti, i loro versi e li dice come chi non ha altro modo per parlare. Un mondo che si è fermato alle quattro di mattina, il loro mondo: cioccolata fusa, pasta sfoglia leggera come piuma, pan di Spagna, meringhe come neve, frittura araba, torta russa, biscotto alle mandorle e bavarese: tutto si muove, vola, danza e la notte si infila dappertutto. Abbiati è illustratore, attore, regista. Capuano è tra i protagonisti della serie Sky "Dostoevskji". Per informazioni: www.teatrobismantova.it