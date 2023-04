È ufficiale: il pronto soccorso del San Sebastiano riapre lunedì

È confermata per lunedì 17 aprile la riapertura ufficiale del ’pronto soccorso’ dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. La cerimonia, con autorità locali e dirigenti dell’Azienda Usl, è prevista alle 8,30, aperta alla cittadinanza. Dopo oltre tre anni apre un servizio di ’primo intervento sanitario’, in un’area di 400 metri quadrati che è stata riqualificata dal punto di vista strutturale e con un ampliamento degli spazi. In particolare, è stata garantita la separazione dei percorsi di pre-triage e presa in carico per pazienti in attesa di diagnosi secondo criteri di sicurezza e tutela dal possibile contagio Covid-19. Da lunedì il servizio funzionerà ogni giorno dalle 8 alle 20, con presenza di personale medico, infermieristico e sociosanitario. Ma è forte la preoccupazione per il ridimensionamento del servizio rispetto al periodo precedente l’emergenza sanitaria.