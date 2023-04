E’ un ’Circuito Off’ da record: 250 progetti

di Stella Bonfrisco

Con Fotografia Europea - dal 28 aprile all’11 giugno - ritornano le mostre del Circuito Off a completare l’atmosfera del festival. "Fotografia Europea è stato riconosciuto miglior Photofestival of the Year ai Lucie Award 2022, il premio più ambito dell’arte fotografica – ha ricordato Annalisa Rabitti, assessora alla Cultura del Comune - E questa parte speciale, che tanto racconta della reggianità, rappresenta una cosa unica: per questo ritengo che il premio internazionale sia di tutti i reggiani".

Il Circuito Off rappresenta, infatti, la vera identità di Reggio: partecipativa, indipendente, volenterosa. Il progetto nasce proprio dalla partecipazione attiva dei cittadini che, accordandosi tra loro, allestiscono mostre e organizzano incontri ed eventi, in ogni angolo della città e della Provincia.

Sono 200 i progetti che hanno risposto alla call di quest’anno e a questi si aggiungono i 30 lavori che saranno esposti nella provincia e i 20 prodotti dalle scuole aderenti all’[email protected] Quest’anno poi il festival è arricchito da una doppia inaugurazione perchè gli eventi di Fotofonia, curati da Max Casacci, non si svolgeranno solo nel week-end inaugurale del 28-29 e 30 aprile, ma anche in quello del 6 maggio dedicato in particolare al Circuito Off.

Ritorno in questa edizione per via Roma con circa 40 mostre, 30 eventi e workshop in spazi pubblici e privati.

"Lo scorso anno – ha detto il sindaco Luca Vecchi – la tensione crescente in via Roma, segno di un evidente disagio, ha privato il festival di una parte importante. A distanza di un anno i cittadini, facendo la loro parte, hanno deciso di tornare in pista. E io credo che certe soluzioni possano arrivare soltanto attraverso la cultura".

Partecipa al Circuito Off anche il nuovissimo "Il Mercato Eat&Meet" che ospita la mostra "Urbanauta" del fotografo reggiano Giovanni Salvarani.

Allargando lo sguardo verso la provincia, troviamo ad Albinea la mostra "Omaggio fotografico a Cadavre Exquis" che Primo Montanari ha sviluppato intorno al murale dell’artista israeliano Yuval Avital, realizzato da Simone Ferrarini sui muri di via Doberdò, a Reggio Emilia.

Anche l’edizione 2023 propone Off School, la sezione rivolta alle scuole di ogni ordine e grado di Reggio Emilia e Provincia. Sono circa 20 i progetti presentati dalle scuole. Inoltre, è stata programmata un’intera settimana - dal 15 al 20 maggio - di incontri e workshop dedicati ai ragazzi, al Chiostro della Ghiara. Torna anche lo Speciale Samuela Solfitti, legato alla memoria della coordinatrice pedagogica del Comune di Reggio Emilia, rivolto alle classi delle scuole superiori iscritte all’[email protected] Tutti i protagonisti del Circuito Off si incontreranno poi per festeggiare durante la NOTTE OFF del 6 maggio. Si inizia alle 17 dalla Galleria Santa Maria e alle 18,30 in piazza Casotti verrà premiato il vincitore del Circuito Off.

Una giuria specializzata, presieduta dal direttore artistico Walter Guadagnini, selezionerà i tre lavori più interessanti del Circuito e aggiudicherà il premio Max Sperafico (in memoria dello storico collaboratore del Festival). La serata si chiude in musica con un altro appuntamento del programma di Fotofonia, il festival di musica elettronica curato da Max Casacci: il Dj set di Luce Clandestina alle 21 in Piazza Casotti.

Info: off2023.fotografiaeuropea.it