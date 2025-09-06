È un festival ’per Gaza’. Migliaia in piazza, sventolano le bandiere di Emergency e Palestina

Dopo Scandiano anche Reggio espone la bandiera della Palestina dalla facciata del palazzo comunale e lo fa, per decisione della Giunta, in occasione della giornata inaugurale del festival di Emergency, affiancandola proprio a quella dell’organizzazione fondata da Gino Strada. Una folata improvvisa la fa ripiegare quasi subito, ma il senso del gesto messo in atto dall’Amministrazione reggiana viene dalla stessa spiegato in una nota in cui si sottolinea che "di fronte alla quotidiana violazione dei diritti umani che vede la popolazione civile affamata e stremata dai continui bombardamenti e l’impossibilità di fare entrare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, Governi, associazioni umanitarie e organizzazioni non governative chiedono il cessate il fuoco e ogni possibile sforzo per scongiurare altre vittime civili", per cui, in linea con altre iniziative a sostegno dei Gazawi portate avanti dal Comune di Reggio in questi mesi, si è deciso anche di esporre il vessillo palestinese: "un gesto dall’alto valore simbolico" per "unirsi a coloro che da più parti chiedono il raggiungimento concreto di una pace duratura".

Non si fa accenno alla liberazione degli ostaggi tenuti in ostaggio dai terroristi di Hamas, ma, ribadendo il sostegno all’iniziativa della "Global Sumud Flottilla", si invitano i cittadini ad aderire alla raccolta fondi lanciata dalla stessa Emergency per sostenere le strutture sanitarie operanti a Gaza. Plauso all’esposizione della bandiera della Palestina anche da parte di Sinistra Italiana: "Atto che si rende necessario di fronte all’intensificarsi della violenza contro il popolo palestinese".

Gaza è un po’ il mantra ideale di questa edizione del festival di Emergency intitolato: "La voce". Quella dei tantissimi volontari della Ong che contribuiscono a organizzare gli eventi e animano il centro, assieme ai tantissimi sostenitori, con t-shirt d’ordinanza, e ai molti reggiani interessati a dibattiti e incontri che, già da ieri, caratterizzano la kermesse. Molto partecipati quello in piazza Casotti "Chi ha paura della voce delle donne", nell’ambito del percorso "Domande per pensare", e la cerimonia di consegna del premio "AltroPallone", assegnato dal 1998 a chi si distingue nel mondo dello sport per azioni di solidarietà. Onore toccato quest’anno a Bassidy Sanogo, giocatore di origine maliana delle giovanili della Fiorentina che fu tra i primi migranti salvati nel Mediterraneo dalle navi di Emergency. Pace e protezione dell’umanità i leit motiv di chi si incontra, numeroso, tra le vie del centro, e si incrocia con chi, dopo un passaggio alla "Giareda", approfondisce i temi di Emergency con curiosità, ma anche emotività. Molta attenzione anche allo spazio "Se telefonando io potessi…" che con l’uso di uno spazio telefonico "Vintage", trasmette "voci dal passato", perché siano ascoltate.