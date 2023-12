"È un grande segno di civiltà per tutte le altre"

Ahmad Ejaz, giornalista e mediatore culturale pakistano, è stato tra i primi a occuparsi del caso della 18enne pakistana prima scomparsa poi trovata morta sotto metri di terra a Novellara. Aveva lanciato la petizione per darle la cittadinanza onoraria, la stessa battaglia rilanciata con forza dal nostro giornale.

Ejaz, che cosa rappresenta questa cittadinanza onoraria postuma a Saman?

"È un grande segno di civiltà, per dare seguito a quello che è successo. Sono contento, perché la società civile si è mossa, stanno cambiando le cose. Anche in parlamento, con la politica che sta cambiando le leggi. Questa cittadinanza ha significato anche per tante altre Saman che oggi ci chiedono aiuto".

Si riferisce al nuovo caso emerso sempre a Novellara?

"Sì, perché grazie a Saman per questa ragazza di vent’anni sono scattati subito tutte le azioni e i servizi che servono per salvare le donne in pericolo. E questo è un segno positivo. Prima non era così. Grazie a Saman lei è stata salvata".

Crede ci sia stato un cambiamento culturale generale dopo questo caso?

"La famiglia di Saman è disintegrata, lei era una ragazza ribelle ed è diventata un simbolo di libertà. Tutta la società civile, in Italia e in Pakistan si è mossa contro la tradizione rurale".

Come giudica la sentenza?

"Un primo passo. Ma credo che tutti i parenti fossero coinvolti: i cugini erano scappati, ma sono stati assolti perché non ci sono prove. Ma la mia esperienza dice altro: la verità è ancora nella bocca di Danish e Shabbar. E loro lo sanno. Speriamo si continui a scavare".

Benedetta Salsi