"È un incubo, sono disperato"

di Alessandra Codeluppi

Davanti al gip è rimasto in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Ma, fuori dal tribunale, lui, il promotore finanziario Enrico Ferretti, 47enne di Guastalla sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’operazione ‘Sisma’, si dice non solo "innocente" ma anche "disperato" per l’inchiesta che lo ha coinvolto. "Sto vivendo un incubo - ha confidato al suo avvocato Vittorio Tria -. Mi stanno rovinando la vita: così rischio di perdere anche i clienti e ventcinque anni di lavoro".

A lui il pm Claudia Moregola della Dda di Brescia, che ha coordinato gli accertamenti dei carabinieri di Mantova, contesta due episodi di intestazioni fittizie di conti correnti bancari riferiti a società, la Bondeno di Gonzaga e l’Arte casa di Mantova: secondo gli inquirenti sarebbero state attribuite a prestanomi, mentre andrebbero riferite a Raffaele e Giuseppe Todaro, padre e figlio di Reggiolo finiti in carcere. Per Ferretti è stata formulata l’aggravante mafiosa. Todaro junior, 36 anni, è un architetto nipote del boss di Cutro Antonio Dragone, ucciso nel 2004 nella guerra di ‘ndrangheta: dal 2014 al 2021 è stato architetto incaricato come tecnico per seguire le pratiche di ricostruzione post sisma nei Comuni del cratere mantovano. Gli si addebitano i reati di corruzione e concussione, con l’aggravante di aver agevolato la cosca che fu capeggiata dal nonno.

Giuseppe Todaro avrebbe ricevuto mazzette per gonfiare gli importi dei finanziamenti pubblici post sisma, subordinandoli oltretutto a lavori da fare con le imprese della sua famiglia, "in conflitto di interessi". I soldi sarebbero transitati sui conti delle due società per le quali Ferretti avrebbe sollecitato e ottenuto l’apertura delle coordinate bancarie.

Il guastallese nega tutto: "Il mio assistito contesta le responsabilità a lui attribuite – dichiara l’avvocato difensore Vittorio Tria - e nega qualsiasi collegamento con la cosca mafiosa. Ferretti conosceva i Todaro perché era il loro consulente finanziario: fino a qualche anno fa aveva lavorato come dipendente bancario, poi è diventato libero professionista gestendo patrimoni per i clienti".

Nell’ordinanza del gip, si parla di "forzature" fatte a un bancario di Soliera (Mo) per aprire un conto collegato alla Bondeno, intestata a un uomo ritenuto un mero prestanome per di più "disoccupato, senza fissa dimora e patente": "Non fu Ferretti ad aprire quelle coordinate. E non vi fu nessuna forzatura su altri bancari: altrimenti bisognerebbe pensare che negli istituti di credito vi fossero dei collusi". La difesa annuncia "ricorso al Riesame" contro la misura cautelare.

Davanti al gip di Brescia Andrea Gaboardi, ieri è comparso anche Giuseppe Todaro, che si è videocollegato dal carcere di Reggio. Mentre si è presentato in tribunale a Reggio il padre Raffaele, di fronte al gip Andrea Rat. Sottoposti all’interrogatorio di garanzia, assistiti dall’avvocato Vito Alessandro Pellegrino, entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Ieri mattina è rientrato dall’estero ed è stato arrestato a Mantova Rossano Genta, collega architetto che avrebbe dato a Giuseppe Todaro nel suo studio di Reggiolo mazzette per migliaia di euro.