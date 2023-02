E’ un week end tutto dedicato ai dialoghi tra suoni e parole

Al via "Note oltre i confini", rassegna di musica e incontri con la direzione artistica di Gemma Bertagnoli e Giovanni Bietti. Si comincia oggi alle 18 a Palazzo Malaspina a Reggio con "Musica e poesia" con i coordinatori della rassegna, in un "dialogo tra suoni e parole". Alle 20,30 la lezione-concerto con Giovanni Bietti e l’Ensemble Rosso Porpora diretto da Walter Testolin con Cristina Fanelli e Anna Piroli (canti), Elisabetta Vuocolo (alto), Massimo Lombardi e Giacomo Schiavo (tenori), Giglielmo Bonsanti (basso) con musiche di Marenzio, De Wert, Monteverdi, Luzzaschi… Nell’intervallo, a pochi passi da Palazzo Malaspina, è possibile consumare un aperitivo a prezzo calmierato esibendo il biglietto di ingresso al concerto. Domani ci si sposta a Palazzo della Bonifica, sempre a Reggio: alle 18 lezione concerto con Giovanni Bietti e il Quartetto Leonardo con Sara Pastine e Fausto Cigarini al violino, Salvatore Borrelli alla viola, Lorenzo Cosi al violoncello, con musiche di Haydn e Mozart. Questo primo week end accosta, in un dialogo tra grandi classici attraverso i secoli, due espressioni di musica da camera: il Madrigale tardo-rinascimentale e il Quartetto per archi di fine Settecento-inizio Ottocento, una forma d’arte perfezionata e "universale" nell’accostamento di liberta` e rigore.

a.le.