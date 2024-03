È una full immersion nel mondo degli Abba

Un viaggio musicale nel mondo degli Abba, al ritmo degli anni Settanta, in scena stasera alle 21 al teatro Ruggeri di Guastalla, nell’ambito della rassegna del Convivio Musicale Guastallese. Un progetto artistico de "Il Ventaglio Musical", una compagnia che ha già lasciato il segno con spettacoli in tutto il Nord Italia dal 2009.

Lo show vuole essere un tributo agli Abba, arricchito da coreografie accattivanti e interpretazioni vocali mozzafiato. Il pubblico viene trasportato in un viaggio indimenticabile attraverso i successi senza tempo degli Abba, la leggendaria band svedese degli anni Settanta. Con una combinazione di talento vocale e coreografie spettacolari, si viene catturati dalla magia di brani celebri come "Dancing Queen" e "Mamma Mia". L’atmosfera viene resa ancora più vivace grazie a due presentatori: Alessandro Calonaci e Simone Mastria, autori dei testi, guidano la serata con il loro umorismo, interagendo con il cast e coinvolgendo il pubblico. Sotto la direzione artistica di Elena Federici, diplomata all’Accademia di Musical di Bologna, lo spettacolo si distingue per la sua qualità e autenticità. Le coreografie, a cura di Fabio La Monica e Chiara Montanti, aggiungono un elemento visivo mozzafiato allo spettacolo. "Dancing Abba!!" promette di essere un’esperienza spettacolare, coinvolgente e soprattutto divertente. Che lo spettatore sia un appassionato degli Abba o un amante della musica in generale, questa serata vuole essere il modo perfetto per immergersi nella nostalgia degli anni Settanta e godersi una performance di alto livello. Antonio Lecci