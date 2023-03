"È un’occasione per tutta la città"

"Il nuovo progetto relativo a via Melato? Bellissimo! Non vediamo l’ora che possa vedere la luce".

Paolo Codeluppi, presidente della Reggiana Atletica che con GisSport e Beriv gestisce il campo ‘Camparada’ fino al suo trasferimento al nuovo impianto che sorgerà al Campovolo, è entusiasta del progetto di riqualificazione presentato: "Se pensiamo che a poche centinaia di metri da lì vi è un campus universitario in espansione, per la città non può che essere una grande opportunità – prosegue –. Poi è evidente che per molto tempo sull’atletica e sulle sue strutture si è un po’ dormito, quindi ci siamo trovati, oggi, ad avere un impianto vecchio, non più sostenibile sul piano pratico e con dei limiti strutturali che iniziano ad essere evidenti".

Un campo d’atletica che mostra i segni dell’età, che ‘costringe’ gli atleti di punta della Reggiana Atletica e della Self (l’altra società che condivide gli spazi al ‘Camparada’) a doversi allenare altrove. Quindi già oggi, in attesa che ciò che è nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà essere il ‘nuovo’ Campovolo veda la luce, la struttura necessita di interventi: "Ne ho parlato con l’assessore Curioni e con il sindaco, mi hanno garantito degli interventi in tempi rapidissimi per fare in modo che anche in questo periodo la struttura continui ad essere praticabile. Tenga conto che negli ultimi due anni, la crescita della nostra società è stata verticale passando da 200 ad 850 iscritti, ma assieme alla Self stiamo parlando di un movimento di circa 1500 atleti. Più tutte le scuole, elementari e medie, che fanno attività al Camparada". In attesa che il nuovo campo venga alla luce, si spera con la presenza delle tribune tutt’attorno: "Nel primo stralcio dei lavori non sono previste – conclude Codeluppi -. Ma sicuramente nel secondo vi saranno. Soprattutto se si vuole fare in modo che Reggio possa diventare un polo di eventi anche nel campo dell’atletica leggera con tutti i vantaggi d’indotto per la città che questo comporterebbe".

Nicola Bonafini