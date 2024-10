È uscita la nuova hit di ’6ar’, emergente rocker reggiano

È uscita da pochi giorni la nuova hit di Silvio De Cesare, in arte 6ar, rocker ventisettenne reggiano emergente.

Dopo il successo del primo album Midnight Thoughts, del singolo Four-Leaf Clover, canzone d’amore uscita in occasione di San Valentino e il tour fra le province di Reggio e Modena nei locali estivi, il cantante reggiano (nella foto) esce ora con il brano, intitolato "Fragmented Lives" che si può già ascoltare su tutte le piattaforme digitali ed è stata promossa su Radio Onda d’Urto a Brescia.

"Il testo - dice 6ar - racconta un momento buio in cui ci si sente persi, con legami spezzati e sogni o promesse che non si sono realizzati. È un brano molto personale, dove cerco di trasmettere il senso di vuoto ma anche la voglia di ripartire. Ho sperimentato molto sul genere e sento che rappresenta un passo avanti a livello di composizione e scrittura. Alla batteria c’è Andrea Ravazzini, al basso Giacomo Motta mentre Claudio Arcoraci ha dato un tocco speciale con le sue trombe e il flicorno. Io, invece, mi sono occupato di voce, chitarra e tastiere, e ho seguito anche tutte le fasi di registrazione, mixing e mastering. Spero davvero - chiude il cantautore - che il messaggio arrivi a chi lo ascolta, perché racchiude tanto di me e del mio percorso".

Cesare Corbelli