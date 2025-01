È uscito ’Guastalla’: eventi e personaggi cittadini del 2024

E’ stato presentato il nuovo annuario "Guastalla", giunto all’ edizione numero 65, che fornisce un quadro generale degli eventi e dei personaggi che hanno caratterizzato il 2024 della realtà guastallese. Una pubblicazione, a distribuzione gratuita, fondato dal compianto scrittore e giornalista Erminio Canova, da alcuni anni curato da Progetto & Comunicazione. In primo piano, in questa edizione, c’è "Una storia che profuma di futuro", con l’ex assessore Stefano Storchi a raccontare le vicende delle scuole del centro storico, con le belle immagini del fotografo Fausto Franzosi. Nel 2024 è stato celebrato il centenario di quello storico edificio, che ancora oggi rappresenta il punto di riferimento scolastico della cittadina sul Po. L’annuario raccoglie poi i principali fatti del 2024 Guastalla, evidenziando in particolare spettacoli, la vita delle associazioni locali, le società sportive, le feste tradizionali, il teatro, mostre, libri, ma anche la scomparsa di alcuni guastallesi illustri, fino ai riconoscimenti ottenuti a livello locale o nazionale. L’annuario è disponibile nei negozi sponsors e all’ufficio turistico di palazzo ducale.