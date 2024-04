Ebbri e drogati alla guida. Una patente ritirata e cinque giovani nei guai

Una patente ritirata, una decina di grammi di droga sequestrati e sei conducenti nei guai. È il bilancio dei controlli del weekend sulle strade della città effettuati dai carabinieri su 144 persone e 126 veicoli. Tra questi un 38enne modenese è stato sorpreso in stato d’ebbrezza ed è scattato l’immediato ritiro della patente. Cinque giovani (un 29enne di Villa Minozzo, due 18enni di Reggio, un 23enne di Scandiano e un 24enne di Montecchio) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivamente 10 grammi di hascisc): trattandosi in tutti e cinque i casi di detenzione per uso personale non terapeutico, saranno segnalati alla Prefettura. Ed ora rischiano la sospensione delle rispettive patenti e dei relativi documenti di espatrio (sino a 2 mesi essendo stati tutti sorpresi con droghe leggere).