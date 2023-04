Eboli: "Il Comune premi allora anche la Digos"

"Perché il Comune non premia anche la Digos?". Marco Eboli, portavoce cittadino di Fratelli d’Italia lancia la provocazione dopo che il presidente di Sala del Tricolore, Matteo Iori ha omaggiato i due giovani di Aq16 che hanno colto di sorpresa l’imbrattatore seriale con svastiche nazifasciste. "Mi corre l’obbligo però di ricordare a Iori – puntualizza Eboli – che poteva almeno attendere che da ‘presunto’ la persona indagata diventasse, se lo sarà ‘reale’ autore di quelle scritte (che condanno totalmente), diversamente i due giovani hanno ottenuto un riconoscimento civico senza merito alcuno. Ho poi colto l’occasione per segnalare al presidente Iori che potrebbe invece premiare il dirigente della Digos di Reggio il quale, un paio di anni fa, insieme ai suoi colleghi, ha individuato gli autori di scritte che riproducevano la stella a cinque punte delle Br ed anche di una scritta di minaccia di morte a me indirizzata. Consiglio, in futuro, al presidente Iori di essere più cauto nell’attribuzione di attestati civici".