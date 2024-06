Eccidio de La Bettola, partecipata cerimonia per non dimenticare

In tanti domenica mattina hanno partecipato alla commemorazione dell’80esimo anniversario dell’eccidio di La Bettola. Alle 9.30 è stata celebrata, nella chiesa di La Vecchia, la Messa (animata dal coro Mundura di Montalto) in ricordo delle vittime di uno dei più efferati atti compiuti dai nazi-fascisti in Italia la notte di San Giovanni del 1944 dove persero la vita 32 civili e 3 partigiani. Al monumento della Bettola erano presenti giovani delle scuole, cittadini, associazioni di volontariato, Anpi, Alpi-Apc e Istoreco, autorità rappresentati delle istituzioni civili, militari e religiose, famigliari delle vittime e le due superstiti Liliana Del Monte e Adua Beneventi. Sono intervenuti la consigliera regionale Ottavia Soncini, il presidente Anpi Ermete Fiaccadori, il presidente Istoreco Arturo Bertoldi, il vicesindaco Paolo Francia, il sindaco Stefano Vescovi. Particolarmente significativi gli interventi di due giovani neo consiglieri comunali (Federico Prati e Martina Vecchi) che solo nove anni fa erano presenti alla commemorazione in veste di studenti delle scuole medie: entrambi hanno ribadito quanto il percorso di conoscenza della storia locale e in particolare dell’eccidio di La Bettola, abbiano significato tanto per loro nel prendere coscienza di fatti storici che si studiano sui libri di scuola. Toccante la presentazione degli studenti delle classi terza della scuola media Manini che hanno partecipato al progetto ‘Un nome, un volto, una storia’ realizzato dal Comune con Istoreco.

Matteo Barca