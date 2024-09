Eccidio del 1944 a opera delle brigate nere. Cerimonia in ricordo

Si è svolta a Reggiolo una breve ma simbolica cerimonia per ricordare l’ottantesimo anniversario dell’eccidio di piazza Martiri, avvenuto nel 1944 in paese. Un episodio storico rappresentato da una "inutile rappresaglia omicida" condotta dalle brigate nere contro quattro inermi cittadini, la cui "colpa" era quella di non aver aderito alla Rsi. In quel drammatico episodio, avvenuto durante la seconda guerra mondiale, vennero uccisi Antonio Angeli, Erminio Marani, Mario Polacchi e Giuseppe Sacchi. "Erano quattro cittadini borghesi e certamente non "rivoluzionari, filo monarchici di estrazione liberale. La rappresaglia condotta con ferocia in piazza Martiri, in centro a Reggiolo, aveva lo scopo di spaventare e terrorizzare la popolazione locale", è stato spiegato durante la breve cerimonia, alla presenza di rappresentanti istituzionali e della associazione Anpi. "L’amministrazione comunale – dichiara Franco Albinelli a nome dell’ente pubblico – ricorda l’evento e ribadisce l’idea antifascista come parte integrante del proprio programma. Saremo sempre dalla parte delle vittime dell’odio e del fanatismo nazifascista".