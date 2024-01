Eccidio della Bettola nel 1944, la superstite Liliana Manfredi presenta "Il nazista e la bambina"

Un incontro pubblico a Casalgrande con Liliana Manfredi, sopravvissuta all’eccidio di La Bettola del giugno 1944. La sala Gino Strada giovedì 18 gennaio, alle 20.30, ospiterà la presentazione del libro ‘Il nazista e la bambina’. Protagonista della serata è Liliana Manfredi, superstite dell’eccidio di La Bettola (Vezzano), autrice e protagonista del volume. La sua memoria, fissata nel libro, verrà letta ad alta voce e rievocata da Roberta Chesi e Claudia Montermini con l’accompagnamento musicale di Andrea Gambarelli. Liliana Manfredi è stata al centro di uno degli episodi più drammatici della guerra di liberazione. La rappresaglia nazista alla Bettola è avvenuta il 24 giugno 1944. Uccisioni, un incendio, distruzione. Una bambina di undici anni (Liliana) si salva; è ferita, priva di sensi, sofferente. I tedeschi passano per uccidere i feriti. Un nazista trova Liliana, ma invece di finirla la porta discretamente in un punto in cui qualcuno potrà salvarla. "L’incontro con Liliana Manfredi – dicono dal Comune di Casalgrande – è quindi un’occasione per ascoltare una voce che viene da lontano, ma è sempre presente". L’eccidio di La Bettola è uno dei più violenti atti compiuti dai nazifascisti in Italia: la notte di San Giovanni persero la vita 32 civili e 3 partigiani. La superstite, cittadina onoraria di Vezzano sul Crostolo, nel passato ha spesso partecipato con impegno a incontri, soprattutto rivolti per i giovani e le scuole, per riportare quello che è successo a La Bettola quasi 80 anni fa. L’ingresso all’incontro a Casalgrande è gratuito con prenotazione. Per informazioni: 339-7755415 oppure 0522-849397.

Matteo Barca