Eccidio di Cervarolo,. Bonaccini scrive al ministro Giorgetti

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini che si pone al fianco degli eredi dell’Eccidio di Cervarolo. Bonaccini interviene con lettera inviata al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, perché "da troppo tempo e per ragioni ‘paradossali’, stanno attendendo i giusti e doverosi risarcimenti disponibili all’interno del fondo creato con apposito decreto emanato dal Governo Draghi". L’intervento di Bonaccini arriva all’indomani dell’interrogazione della consigliera regionale Stefania Bondavalli nel Question Time del 27 marzo, in cui si chiedeva alla Regione se intendesse farsi parte attiva nei confronti del Governo, affiancandosi all’azione già intrapresa dagli onorevoli del Pd, Ilenia Malavasi e Andrea Rossi. All’atto ispettivo rispose in modo convintamente affermativo l’assessore alla cultura, Mauro Felicori che manifestò l’intenzione di contattare immediatamente il Ministero. Soddisfatta della mossa di Bonaccini anche la consigliera regionale Stefania Bondavalli, capogruppo della lista ‘Bonaccini Presidente’.