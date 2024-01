Eccidio di don Borghi. Oggi corrono gli 80 anni

Sarà ricordato oggi l’80esimo anniversario dell’eccidio in cui persero la vita don Pasquino Borghi e altri otto antifascisti. Il 30 gennaio 1944, a poco più di un mese dall’uccisione dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri, nel Poligono di tiro i fascisti repubblichini fucilarono per rappresaglia don Pasquino Borghi e altri otto patrioti: Ferruccio Battini, Romeo Benassi, Umberto Dodi, Dario Gaiti, Destino Giovannetti, Enrico Menozzi, Contardo Trentini ed Enrico Zambonini.

Oggi le celebrazioni si apriranno alle ore 10 al Poligono di tiro di via Paterlini 17, dove si renderà omaggio ai nove Caduti nel luogo dell’eccidio, con gli interventi del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e di Massimo Storchi in rappresentanza delle Associazioni partigiane. A seguire, alle ore 11, nella Basilica delle Ghiara don Giuseppe Dossetti celebrerà una messa in suffragio dei caduti. Infine alle ore 12.15 verrà deposta una corona presso la lapide commemorativa in vicolo dei Servi, collocata sul retro dell’Ostello della Ghiara, nelle cui adiacenze sorgeva il luogo di detenzione fascista dove furono rinchiusi don Borghi e gli altri antifascisti prima dell’esecuzione.

Molto nota la storia di don Pasquino Borghi, forse un po’ meno quella di Zambonini, che sempre stasera il circolo anarchico di via Don Minzoni 1 celebrerà. ". Un percorso straordinario, quello di Zambonini, iniziato a Secchio di Villa Minozzo (Reggio Emilia) e sviluppatosi nelle lotte antifasciste e libertarie tra Francia, Belgio e Spagna per poi fare ritorno in Italia" scrivono dal circolo Far.

Intanto il Consiglio comunale ieri ha approvato una mozione per istituire una commemorazione della figura di Antonio Piccinini, martire socialista reggiano assassinato dai fascisti il 28 febbraio 1924, nel centenario della morte. "Piccinini fu assassinato da un gruppo di fascisti che lo prelevarono dalla sua abitazione e lo giustiziarono in un modo inumano – si ricorda nella mozione presentata ieri – appendendo il suo corpo ai ganci di ferro della macellazione e dopo averlo seviziato con tale brutalità lo esposero come monito lungo la tratta ferroviaria della linea Reggio-Ciano alla vista degli operai".