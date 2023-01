Eccidio di Fellegara, i fascisti uccisero quattro giovani Il sindaco: "Un pensiero anche per la nipote di Colli"

E’ stato ricordato l’eccidio di Fellegara in cui il 3 gennaio 1945 persero la vita quattro ragazzi di poco più di 20 anni, brutalmente assassinati dai fascisti. Il sindaco Matteo Nasciuti ha partecipato alla commemorazione: "Insieme all’Anpi di Scandiano, a consiglieri e amici, abbiamo ricordato – dice Nasciuti – una pagina terribile della nostra storia, un episodio però che ha concorso a dare una forte impronta alla nostra identità scandianese. E’ stata anche un’occasione per ricordare un’amica che da circa un anno non c’è più: Corinna Montanari era infatti la nipote di Roberto Colli e non mancava mai alle commemorazione del 3 gennaio. Lo abbiamo fatto, dopo aver deposto i fiori sul cippo dedicato ai ragazzi in via Cà Mercati, nella nuova cornice dell’anfiteatro di Fellegara dedicato alla memoria delle staffette partigiane".