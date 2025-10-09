Eccidio di Manno: domenica l’81esimo anniversario

L’Anpi con i comuni di Toano, Baiso, Villa Minozzo e Sassuolo, celebrano domenica 12 ottobre l’81esimo anniversario dell’eccidio di Manno perpetrato dai nazifascisti. Mentre in paese è in programma domenica prossima la commemorazione ufficiale dell’eccidio, oggi pomeriggio alle ore 14,30 in anteprima si terrà a Sassuolo un ricordo di quanto accaduto nell’ottobre 1944. Verrà infatti celebrato il ricordo dei giovani Eroi di Manno, per promuovere un’attività culturale rivolta a tutte le scuole di Sassuolo.

Domenica si ricorderà l’uccisione dei partigiani Walter Zironi, Luigi Cervi, Nino Fantuzzi, Enrico Gambarelli, Walter Gandini, Alete Pagliani, Vittorio Roversi, Franco Spezzani, Vincenzo Valla, Mario Veroni e Clodoveo Galli di Gorizia, oltre a quelli di Sassuolo.

La cerimonia inizierà alle 9.30 con la posa degli omaggi floreali e la messa, alla presenza dei sindaci Leonardo Perugi di Toano, Matteo Mesini di Sassuolo, Elio Ivo Sassi di Villa Minozzo e Fabio Spezzani di Baiso, del presidente del’Anpi sassolese Renzo Catucci e l’accompagnamento musicale della banda "La beneficenza" sempre del comune di Sassuolo. A seguire, il pranzo al ristorante Tanaka a Cavola di Toano.

I rastrellamenti nazifascisti per sgomberare le retrovie della Linea Gotica che interessavano la Via Emilia, le statali della Cisa, la Via Giardini e la Statale 63, iniziarono il 6 ottobre in Val d’Enza contro i partigiani parmensi della 47ª Garibaldi e reggiani della 26 ª Bis, furono estesi poi nella notte fra l’11 e il 12 ottobre alla 26ª Garibaldi, forzando i passaggi sul Secchia alla Gatta e verso la zona di Cavola, controllata dai distaccamenti modenesi della Brigata "Bigi". Una pattuglia partigiana al Ponte aprì il fuoco dando l’allarme. Molti si salvarono, alcuni morirorno in battaglia mentre sei giovani partigiani si arresero, venendo torturati e uccisi a Villa Giardini di Anno.

Settimo Bassi