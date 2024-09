Eccidio di Roncroffio, per non dimenticare

Due eventi importanti per celebrare gli 80 anni dall’eccidio di Roncroffio: oggi alle 10 nella chiesa del paese dove è avvenuta la tragedia; martedì primo ottobre alle 20.30 nella sala municipale di Castelnovo Monti per ricordare le vittime e la loro eredità storica. Ricorrono gli 80 anni da un episodio tragico e ancora vivo nel ricordo collettivo legato agli anni dell’ultima guerra: la rappresaglia nazifascista di Roncroffio. Tra il 20 e il 30 settembre 1944 avvenne una fitta serie di scontri armati lungo la Statale 63, tra reparti tedeschi e gruppi partigiani, da Casina a Collagna, per il dominio dell’asse viario. Il 28 settembre i tedeschi effettuarono una nuova e più forte incursione nella zona di Villaberza e Roncroffio. Entrarono in combattimento a varie riprese i distaccamenti antifascista, Casini e Simonazzi, i quali dopo lunghi combattimenti si ritirarono non potendo competere contro le superiori forze nazifasciste. Tra il 29 e il 30 settembre truppe germaniche compirono la rappresaglia a Roncroffio, uccidendo quattro civili e incendiando alcune case dopo averle saccheggiate. Le vittime furono: Luigi Borghini, 81 anni, il cavalier Giuseppe Bussi, 49 anni, il tenente Gino Borrini, 29 anni, e Vittorio Manfredi, commerciante di 49 anni. Stamattina la commemorazione con la celebrazione della messa nella chiesa di Roncroffio con don Pietro Romagnani, seguiranno alcune testimonianze. Il secondo evento martedì nel Municipio di Castelnovo, un incontro per approfondire il momento storico con gli interventi di Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo Monti, lo storico Massimo Storchi di Istoreco sulla guerra partigiana dietro la Linea Gotica, lo storico Giuseppe Giovanelli del Centro diocesano di studi storici per un inquadramento della presenza tedesca a Felina nel 1944 e Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Regione Emilia-Romagna, per le conclusioni.

Settimo Baisi