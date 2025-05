"Ecco a voi i papaveri dell’Himalaya"

È riuscito a coltivare un papavero blu. Nulla di particolare, se non fosse che questo fiore cresce nelle praterie d’alta quota dell’Himalaya. Ma Marco Candiani, appassionato di botanica, è stato in grado di far fiorire questo straordinario prodotto della natura addirittura nella Bassa, nel suo giardino a Novellara. Proprio in questi giorni i suoi papaveri stanno fiorendo, in un’area situata in località Boschi, dove Marco si circonda di cinquecento specie di fiori e alberi autoctoni, che lui stesso ha piantato negli ultimi trent’anni.

"Penso di essere l’unico in zona a riuscire a portare all’infiorescenza quel papavero in un clima molto diverso da quello in cui cresce normalmente, in un habitat decisamente diverso dal nostro. Da sempre lo coltivo da seme. L’avevo visto in un giardino della Bretagna e mi sono appassionato a questo fiore. All’inizio le piantine crescevano nei vasetti, ma morivano ancor prima di fiorire. Ci ho messo dieci anni per capire cosa bisogna fare. La soluzione? Metto i semi in frigo per tutta l’estate, per fargli sentire il fresco. E a fine stagione, a settembre, li semino in terreno acido. E poi, quando arriva l’inverno, li metto in serra per ’forzare’ la loro crescita con l’obiettivo di permettere alla pianta fiorire in primavera, prima che arrivi il caldo estivo che le porta a morire. A quel punto raccolgo i semi e li metto in frigo per coltivarli l’anno successivo". Per Marco Candiani una bella soddisfazione, che porta un fiore d’alta quota nelle campagne della Bassa.

Antonio Lecci