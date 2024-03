"Ecco a voi i protagonisti del commercio"

In un centro storico che tende a spopolarsi e a impoverirsi sempre più, rispetto al passato, a Guastalla c’è chi lavora e si batte ogni giorno per rivitalizzare il cuore della cittadina della Bassa. Operatori commerciali, della cultura, del volontariato si impegnano quotidianamente per fornire servizi e garantire ’vitalità’ al centro storico. E per far conoscere queste persone, una commerciante guastallese, Anita Noale, che gestisce il negozio di abbigliamento Extrò, ha deciso di realizzare video-interviste a chi vive e lavora nel cuore dell’ex città ducale.

E così, sulle pagine social di Anita da alcuni giorni compaiono le storie e le immagini dei commercianti, dei responsabili delle strutture culturali e sociali del territorio. Ci sono le interviste ai farmacisti Renato e Cristina Manganelli, alla fotografa Ilaria Marchione, i gestori dei ristoranti locali, dei bar che da anni sono punti di riferimento per i frequentatori e gli abitanti del centro, i titolari della boutique Saturno, di centri estetici, i fornai Flavio Borghi e Sergio Bertoli, l’edicolante Fausto ("Mi sveglio tutte le mattine alle 5.30 ormai da 53 anni, ora ne ho 78"), i librai Serena e Nicolò, le commesse della profumeria Comar, il direttore della Biblioteca Maldotti, Ivan Cantoni, i titolari della Sanitaria Longoni, della fioreria Il Girasole, di negozi di abbigliamento, di sartoria, di agenzie di spedizioni, barbieri e parrucchiere, commercianti di generi alimentari... Da tutte le testimonianze raccolte emergono non solo le speranze dei giovani imprenditori, ma anche i ricordi di coloro che vivono il centro storico da molti anni. Daniela, del negozio Chocolat, ricorda con nostalgia la via Gonzaga di qualche anno fa: "Il sabato pomeriggio si transitava in centro a guardare le tante vetrine. Era come andare in discoteca: si doveva spingere per passare, per tanta gente che affollava la strada…". E il farmacista Renato Manganelli: "A me piacerebbe rivedere la Guastalla di 30 anni fa, molto più piena di vita di adesso, con tutti gli spazi occupati dai negozi". Nei vari video non ci sono solo volti e personaggi di Guastalla, ma anche oggetti che la rappresentano per arte e storia: è stata data pure voce all’antico organo Serassi del duomo di Guastalla, attraverso un racconto del suo passato e del suo presente, fra caratteristiche e particolarità.

Antonio Lecci