Ecco, ci siamo: tre giorni di Fiera

"Fiera di San Michele", "Festa della polenta" e presentazione libro: ecco alcune idee per trascorrere questo sabato in Appennino. A Castelnovo Monti, da oggi a lunedì, torna l’attesa "Fiera di San Michele", principale appuntamento dell’autunno in montagna, giunto alla sua 553ma edizione.

Questo il programma di oggi: al Centro Fiera, in via dei Partigiani, alle 9, apertura della tradizionale mostra mercato dei bovini con esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici e servizio bar a cura del centro sociale Insieme.

In piazza Gramsci, dalle 9, mostra delle attività produttive e commerciali, con numerosi espositori agroalimentari; degustazione e vendita di prodotti eno-gastronomici a cura dei Comitati Gemellaggi di Castelnovo, Illingen, Voreppe e Kahla, e stand gluten-free; festa del pane e dei prodotti dell’Appennino Reggiano, con raccolta fondi per beneficenza promossa da Cna; il tradizionale "Gioco dei Tappi" per grandi e piccini; organizzazione a cura della Croce Verde locale; inoltre punto informativo "Digitale Facile", a cura dell’Unione Appennino.

Sempre in piazza Gramsci, alle 10, inaugurazione ufficiale della Fiera, con la partecipazione della banda musicale di Felina e l’intervento della vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione, agroalimentare, senatrice Silvia Fregolent. All’Isolato Maestà (grattacielo), mostra micologica con materiale informativo sui funghi, a cura del Gruppo micologico e naturalistico "R. Franchi" di Reggio in collaborazione con l’Ispettorato micologico dell’Ausl.

In piazza Peretti, "Giochinpiazza", giochi di una volta a cura di Uisp Reggio Emilia, il triciclo "Grillo", animazione per bambini e, dalle 15 alle 17, spettacolo di burattini "Teatrino di Puck". In piazza Martiri, dalle 9, mostra delle attività produttive e commerciali.

Nel piazzale del Centro Coni, Luna Park. Alla Pietra di Bismantova, stand a cura di ArcheoVea Impresa Culturale sul parco archeologico di Campo Pianelli e archeotrekking, con materiali informativi e ricostruzioni legate all’affascinante necropoli alle pendici della Pietra; punto informativo sui territori dell’area Mab Unesco e sulla Via Matildica del Volto Santo, a cura del Gruppo Storico Il Melograno in collaborazione con il Parco nazionale. Inoltre, per le strade del centro, tutti e tre i giorni, grande mercato delle bancarelle, con prodotti di alta qualità.

A San Cassiano (Baiso), "Festa della polenta e dei sapori dell’Appennino", con cena, a cura della Pro loco (info: 339 3308364). A Viano, presso la locanda Sottolaluna, alle 18, presentazione del libro "Il mio Amico P" di Marco Evoldi, ingresso Libero, con Roberta Chesi (voce recitante) e Andrea Gambarelli (musiche); al termine buffet (info: 380 5284063).

