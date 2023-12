Ecco come cambiano gli orari dei servizi nei Distretti sanitari

Dal primo gennaio cambiano gli orari di alcuni servizi sanitari nella Bassa. Nella sede del distretto sanitario di Correggio, in via Circondaria 26, col nuovo anno l’attività amministrativa sarà ridotta nella giornata del sabato, rimanendo operativa solo la segreteria (0522-630281) dalle 9.30 alle 12.30. Nei restanti giorni della settimana gli orari di apertura sono invariati: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8.30 alle 13. Si ricorda che le prescrizioni di ausili protesici possono essere consegnate direttamente all’Urp di Correggio (stessa sede del distretto) oppure inviate via mail a: protesicacorreggio@pec.ausl.re.it. Sempre da gennaio la sede del distretto di Guastalla, nell’ex ospedale di piazza Matteotti, sarà chiusa nelle giornate di sabato. Apertura regolare, invece, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Per ulteriori informazioni il personale resta a disposizione con contatto telefonico, chiamando il numero 0522-837650. La direzione dell’Azienda sanitaria locale reggiana ricorda che le prescrizioni di ausili protesici possono essere consegnate direttamente agli sportelli del Cup di Guastalla (al piano terra dell’ospedale), oltre che nelle sedi di Novellara e di Brescello, oppure inviate attraverso posta elettronica ai seguenti indirizzi: mail ausiliprotesiciguastalla@ausl.re.it oppure protesicaguastalla@pec.ausl.re.it.