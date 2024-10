"Ecco come scopriamo i talenti della musica"

È stato un settembre pieno di gratificazioni per l’etichetta discografica reggiana Artisti Online, un vero e proprio punto di riferimento per gli artisti indipendenti grazie al produttore discografico Marco Gatti che li guida in tutte le fasi della produzione, dagli arrangiamenti alle registrazioni, fino ad arrivare alla fase di promozione gestita da Silvia Gioachin, responsabile dell’ufficio stampa.

"Abbiamo appena terminato - dice Marco Gatti - l’edizione del Cantagiro di Senigallia, storico concorso canoro nazionale, con tre nostri artisti nella categoria inediti, tra i quali Maty, talento quattordicenne che lo scorso anno ha vinto la kermesse nella sezione Junior, con la sua raffinata "Elegante Farfalla". Poi Lia, alla sua seconda partecipazione, che ha presentato "Indi" un brano dalla tematica delicata come quella delle spose bambine e che è riuscita a passare i turni fino alla finale dove però è rimasta fuori dal podio, ed infine Michele Franceschini con la sua romantica "Venezia Palermo"".

I futuri cantanti made in Reggio! "La nostra mission è da sempre quella di aiutare gli artisti emergenti a destreggiarsi nel mondo discografico aiutandoli in tutte le fasi, dalla produzione alla promozione.

Tra le tante attività, è appena iniziata la seconda edizione della "Songwriting Academy", un corso di dieci lezioni sulla scrittura e la produzione di canzoni".

Insomma tante cose bollono in pentola… "Abbiamo pubblicato il libro ’Scrivere Canzoni’, una guida per cantautori per migliorare le proprie capacità di scrittura di un brano, e un mese fa è uscito il nuovo singolo ’Sicurezza Nazionale’ di Rocco, nostro cantante di punta. Ora è in tourche lo vedrà impegnato in diversi concerti sparsi nel nord Italia".

Cesare Corbelli