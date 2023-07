"Ecco come tagliare le code ai passaggi a livello"

"Per risolvere il problema del passaggio a livello all’intersezione della ferrovia Reggio-Ciano con la strada provinciale Reggio-Montecchio basterebbe spostare di poche centinaia di metri la fermata del bus per Montecchio: alla stazione di Barco. Così come in città per risolvere gli incolonnamenti in via Emilia all’Angelo, basterebbe fare fermare il treno alla stazione Parco Ottavi invece che a ridosso della Ss9". Lo afferma Antonio Casella, esperienza professionale sui treni reggiani e presidente del neonato circolo tematico ’Trasporti’ del Pd. "ll problema della mobilità va affrontato in modo integrato a 360°, mettendo attorno a un tavolo enti locali, Seta, Fer, Tper… - dice Casella - Non si può parlare di treni o bus senza tener conto del modo in cui le persone si muovono".

Da ex coordinatore reggiano di Emilia Coraggiosa aveva presentato un progetto a tutti i sindaci della Val d’Enza con Elly Schlein (allora fuori dal Pd ma vicepresidente della Regione) in cui si analizzava la mobilità da vari punti di vista: efficienza del servizio ai cittadini, ambiente, sicurezza nelle stazioni e uso turistico della Reggio-Ciano.

Casella, alla luce dell’elettrificazione della linea, ritiene che certe fermate "vanno soppresse a esclusione delle ore in cui studenti e pendolari si spostano: mattino presto e dopo l’una; poi vanno aggiunte corse alla sera dopo le 19, per i lavoratori. Spostando inoltre il capolinea del bus perda Montecchio alla stazione di Barco, le sbarre rimarrebbero abbassate a Bivio Barco un paio di minuti a fronte degli oltre 10 attuali, con benefici anche ambientali, eliminando le centinaia di auto incolonnate". La linea ha 16 fermate per 22 km: "Se, al di là delle ore di punta, si eliminassero le fermate a cui salgono-scendono pochissime persone, il treno sarebbe più veloce, appetibile e preferibile all’auto".

f.c.