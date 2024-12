"Ecco come trasformo location e appartamenti"

Chiara Boiardi. Imprenditrice 45enne ed ex responsabile amministrativa di un’azienda edile: cosa significa esattamente fare ‘home staging’?

"Valorizzare immobili che diventeranno strutture turistiche, commerciali o residenziali".

In che modo?

"Si comincia con lo studio della location, che poi va del tutto depersonalizzata. Poi si procede a riarredarla e a sistemarla pensando al target dei potenziali acquirenti. Questo può essere fatto sia in maniera virtuale, oppure con visite in loco".

Da dove la vocazione?

"Per passione e necessità. In precedenza lavoravo per una impresa edile, e facendo aggiornamento e formazione a Milano ho conosciuto questa nuova professione. Che ho iniziato a mettere in pratica quando, con la mia famiglia, ci siamo trovati nella necessità di dover vendere un nostro immobile per affrontare le spese della degenza, in una struttura per anziani, di un nostro congiunto. E’ iniziato tutto nel 2018".

La più grande soddisfazione? "L’ultimo lavoro. Un investitore ha comprato una casa nella zona di Chianciano Terme, che ha deciso di dividere in due appartamenti a uso turistico. Vista la zona ne ho abbellito uno usando i colori degli Etruschi, privilegiando la senape, e l’atro l’ho dedicato alla natura, utilizzando il verde acqua".

Un home-stager si occupa di tutto, anche di imbiancare?

"Servizio completo e, come si dice, chiavi in mano quando lo si consegna al committente. Per i costi, dipende dalla grandezza dell’immobile, dal tipo di servizio che si sceglie, dalla visibilità che si vuole dare".

Alle sue spalle ha anche un’esperienza televisiva…

"Sì, ho condotto ‘Home X’ sul canale 815 di Sky Value 24 Tv, sull’arte dell’Home Staging e dell’Home Styler per insegnare come trasformare in pochi passaggi uno spazio casalingo in un’opera d’arte, e ridurre i tempi di negoziazione e di vendita"

Gabriele Gallo