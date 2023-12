Ecco cosa ci stupisce della sentenza

Baroncini

(...) Ma tutto è decaduto in Corte d’Assise e, dunque, ecco tornare in ballo lo ‘sconto’: dalla sentenza di condanna a 21 anni generata dalla concessione delle attenuanti generiche (lo zio è stato riconosciuto comunque esecutore) si arriva ai 14 anni con lo sconto di un terzo (sette anni). Per i cugini si tratterà di leggere le motivazioni: di sicuro un finale non scontato in un processo che, coinvolgendo giudici popolari, poteva concludersi in tutt’altro modo. E le assoluzioni fanno già discutere la politica.

Gli interrogativi

Cadendo i futili motivi per tutti, qual è dunque il movente di questo omicidio? Non c’entra dunque il ‘fattore culturale’, la chiusura della famiglia, il no al matrimonio combinato da parte della ragazza, la voglia di Saman di rifarsi una vita, la sua occidentalizzazione? Crediamo c’entrino eccome.

La lezione.

Quello che resta, davvero, è il volto di Saman. Diventata purtroppo un simbolo, non solo un numero nella conta dei femminicidi, La storia di Saman, ammazzata e sepolta in un casolare reggiano vicino a casa sotto pochi metri di terra, sarà per sempre un monito. Lo sarà e deve esserlo soprattutto per noi che spesso non vediamo o vogliamo vedere la chiusura di alcune comunità, pensando che non ci riguardi. No, Saman ci riguarda eccome, riguarda tutti noi.

L’epilogo.

Questa sentenza che tutti appelleranno (lo farà la difesa dello zio, lo faranno – non dubitiamo - anche i magistrati inquirenti) è una mezza vittoria e una mezza sconfitta, lascia aperti interrogativi e ci impone un ulteriore momento di riflessione. Aspettiamo le motivazioni della sentenza, leggiamo il ragionamento dei giudici e usiamo questo momento per fare un ulteriore passo avanti culturale. Non giustizialista, ma critico, in maniera costruttiva.