Ecco cosa dice il ’Regolamento della polizia urbana e civile convivenza’

"È vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecorosa su suolo pubblico, nonché sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici ed a uso pubblico". È una delle decine di comportamenti che vengono censurati e sanzionati dal ’Regolamento della polizia urbana e civile convivenza’ che finalmente da questo mese dovrebbe essere applicato in modo sistematico: sono previste multe fino a 500 euro per chi, mentre il Comune cerca di tirare a lustro la città, rema contro. Tra i divieti c’è l’accattonaggio molesto, immergersi nelle fontane o lavarci gli animali, sputare per terra e contrattare prestazioni sessuali. Multe per chi sbatte i panni dalle finestre sulla testa testa dei passanti, o getta mozziconi e rifiuti per terra. Vietato ovviamente usare gli spazi pubblici come latrine per sé o i cani; circolare sotto i portici con bici, ciclomotori o motocicli. Regole di buon senso e buona educazione ma che chi passeggia nell’Esagono vede regolarmente disattese. Sono previste multe ai graffitisti e a chi appiccica adesivi sui panchine, muri e segnaletica stradale. I proprietari delle abitazioni anche vuote "sono obbligati a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza in stato di pulizia ed igiene".