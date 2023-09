Ecco due nuovi mezzi per la Cri. Un’ambulanza e un pulmino

Sono stati ufficialmente inaugurati domenica mattina, in piazza del Popolo, i due nuovi mezzi per la Croce Rossa del comitato di Rubiera. Si tratta di un’ambulanza per le emergenze ad alta tecnologia e di un pulmino per i trasporti sanitari, adibito anche per le carrozzine. Alla cerimonia, in cui è stata impartita la benedizione ai due mezzi, ha partecipato pure il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro. "Abbiamo presentato – dice Vasco Venturelli, presidente della Croce Rossa – la nuova ambulanza e il pulmino per i trasporti sanitari. Il pulmino è stato acquistato grazie a un contributo da parte della Fondazione Manodori che ringraziamo. Esprimiamo gratitudine inoltre a tutti coloro che hanno donato alla Croce Rossa di Rubiera il loro 5x1000, un aiuto fondamentale per sostenere le nostre attività. Molti sono gli interventi compiuti dal nostro comitato che, oltre al comune di Rubiera, opera anche nella zona di Bagno di Reggio". Domenica, oltre alla cerimonia del taglio nastro dei mezzi, i volontari della Croce Rossa si sono occupati dei gazebi per i giochi per i bambini e per le dimostrazioni delle manovre di distruzione pediatrica".

Matteo Barca