Ecco Evelyn tra dialetto e cappelletti

La Pietra di Bismantova è la vera protagonista dell’allegra commedia green "Evelyn tra le nuvole" di Anna Di Francisca, con gli attori reggiani Eleonora Giovanardi e Marco Maccieri. Una maestosa presenza sotto la quale si mette in moto un vorticoso gioco delle coppie insieme a tante riflessioni sulla magia della natura, elemento capace di cambiare la vita delle persone. Lunedì sera il cinema Rosebud, tutto esaurito, ha ospitato la prima reggiana del film ambientato sulle nostre montagne. Tante le persone che non sono riuscite ad entrare in sala, ma si sono messe comunque in fila per acquistare il biglietto per la serata successiva. A cui è stata aggiunta quella di martedì 11 aprile (alle 21). Divertito il pubblico nell’ascolatare la ‘parlata’ reggiana, riconoscere i luoghi del nostro appennino, vedere che anche un irascibile manager francese - interessato soltanto a violare quel paradiso con un ripetitore - apprezzi un piatto di cappelletti in brodo. Ad accogliere la platea c’erano Eleonora Giovanardi e Marco Maccieri (nella foto), emozionati dalla quantità di persone presenti. Nei ruoli di Sofia e Claudio – sorella e fratello – si sono sentiti a proprio agio, favoriti da una lunghissima amicizia che li accompagna da quando erano studenti. Nel film anche Gilbert Melki, Antonio Catania, Violante Placido, Claire Nebout, Andrea Roncato e Lucia Vasini. E altri attori reggiani: Cecilia Di Donato, Luca Cattani e Franco Bonilauri.

Stella Bonfrisco