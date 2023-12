Ecco "FunEvents": tutti gli eventi nei locali a portata di clic

Si chiama FunEvents l’app che offre la possibilità, con un semplice clic, di scoprire tutti gli eventi organizzati nei locali della zona. L’idea è di due giovani reggiani, Alessio Accardo di Reggiolo e Riccardo Rossi di Rio Saliceto (nella foto con il sindaco Roberto Angeli). Sono riusciti a creare una start-up capace di diffondere sul territorio nazionale l’app FunEvents. Tutto nasce tra i banchi di scuola in occasione dell’esame di maturità all’Istituto tecnico-informatico di Carpi e fiorisce, a distanza di qualche anno, dopo la laurea di Riccardo in Scienze informatiche e la scelta di Alessio di intraprendere gli studi universitari di Economia aziendale. I due ragazzi hanno investito tempo e denaro guadagnato con altri lavori per il loro progetto. Così dal luglio 2023 l’app è disponibile per il download su App Store e Google Play. Alessio e Riccardo stanno facendo conoscere l’app nella Bassa reggiana, a Carpi, nel Mantovano e in provincia di Parma. Oggi si contano circa 1.500 download e 60 contatti, tra locali e professionisti, inseriti negli elenchi. L’iniziativa dei due giovani reggiani ha avuto anche il plauso di Roberto Angeli, sindaco di Reggiolo.