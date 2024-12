Ecco gli obiettivi dell’assessorato alla pace

Con l’insediamento del nuovo consiglio comunale nel giugno del 2024, il sindaco Emanuele Ferrari ha istituito una delega nuova: l’assessorato ai Diritti e alla Pace. L’assessorato era stato portato come idea al tavolo della coalizione di centrosinistra da Si facendosi carico di una proposta delle associazioni pacifiste. In questi mesi il suo operato è stato condiviso dall’assessora Silvia Dallaporta e dal consigliere delegato Thomas Predieri (foto). Entrambi ricordano che "Castelnovo ha da sempre una forte attenzione al tema della pace, sia attraverso la sua adesione storica alla Marcia Perugia-Assisi, sia per la presenza sul territorio di realtà pacifiste". "Vorremmo – dice Predieri – lavorare con le scuole, ma anche con gli adulti per costruire un percorso di partecipazione ampia e di divulgazione dei concetti fondanti della pace".