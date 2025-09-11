Ecco gli scatti di Emanuela Rabotti: "Emozione e amore per la mia terra"

Dalla Perla a Yoox
CronacaEcco gli scatti di Emanuela Rabotti: "Emozione e amore per la mia terra"
11 set 2025
LARA MARIA FERRARI
Cronaca
Alla Lambruscheria in via del Guazzatoio è in corso una nuova mostra, nell’ambito del progetto ‘Le mostre nel cassetto’ promosso...

Alla Lambruscheria in via del Guazzatoio è in corso una nuova mostra, nell’ambito del progetto ‘Le mostre nel cassetto’ promosso da Artando da un’idea di Massimo Mussini. I visitatori potranno vedere le fotografie di Emanuela Rabotti, fra le quali è stata scelta dal Comune di Canossa quella che lo rappresenta, nel programma di Rai Tre ‘Il borgo dei borghi’. "I miei scatti sono stati esposti in svariati progetti – spiega Rabotti – da ‘365 giorni Donna’, a cura del Comune di Reggio, che riguardava la sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, fino a comprendere diverse mostre per Fotografia Europea. Mio il progetto video sulla Via Matildica, che ho intitolato ‘Matilde e le sue terre’". Un altro progetto espositivo ha occupato lo spazio della libreria Strand, sulla via Emilia, con il titolo ‘Abbandoni’, che aveva per oggetto una bellissima casa abbandonata del Settecento. "Nelle immagini cerco di mettere le mie emozioni, l’amore per la mia terra – racconta la fotografa –. Mio padre mi regalò una minuscola macchina fotografica, che ancora gelosamente custodisco, quando avevo 6 anni. Poi la mamma, quando necessitò della sedia a rotelle, mi disse che voleva vedere i suoi luoghi di nascita. Era nata sotto il castello di Canossa. Allora mi regalò il dispositivo che ho tutt’ora". Natura, cielo, tornanti e castelli, i soggetti prediletti di Rabotti.

l.m.f.

