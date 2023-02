Ecco ’Guida, bevi, perdi’ "Non c’è seconda volta"

Non bada a fronzoli la nuova campagna di sensibilizzazione delle autorità reggiane per contrastare l’utilizzo di alcol, droga e cellulare da parte dei conducenti: si chiama ’Guida, bevi, perdi’ ed è stata progettata dalla polizia locale, che ha ottenuto per realizzarla un finanziamento di 287.700 euro dal fondo contro l’incidentalità notturna istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Le forze dell’ordine si sono poi associate alla prefettura, all’ufficio scolastico provinciale e alle autoscuole perché l’azione, pur volendo arrivare a tutti, parlerà soprattutto ai giovani. Per loro sono stati pensati i manifesti affissi e distribuiti in giro per la città: ’Non è un gioco’ recitano, con sullo sfondo un cellulare dal vetro rotto e la scritta ’Game over’. La prima iniziativa concreta sarà domattina, quando al centro Malaguzzi andrà in scena davanti a centinaia di ragazzi delle scuole superiori lo spettacolo teatrale ’I vulnerabili’, incentrato sul valore della vita e della responsabilità. Mercoledì 1° marzo poi altrettanti studenti si ritroveranno in piazza della Vittoria e piazza Martiri del 7 luglio per l’esperienza del ’crash test’: in sicurezza simuleranno incidenti per promuovere l’uso della cintura e, nella stessa giornata, potranno partecipare a lezioni di guida con i monopattini in un percorso dedicato. Su...